Какие цифры надо поставить вместо звёздочек **5 •4*3***2**1****
Математика
Какие цифры надо поставить вместо звёздочек **5 •4*3***2**1****
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - фазаныу - кроликих + у = 35х*2 + у*4 = 94 х + у = 35х = 35 - у (35 - у) *2 + у*4 = 9470 - 2у + 4у = 94- 2у + 4у = 94 - 70 2у = 24 у = 12 х +12 = 35х = 35 - 12х = 23
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