Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3ч. в 4ч.в 6ч. ?

Математика

Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3ч. в 4ч.в 6ч. ?

Автор: Гость