Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3ч. в 4ч.в 6ч. ?
Математика
Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3ч. в 4ч.в 6ч. ?
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