Рассмотри схему прямоугольник обозначают школьников в одном классе мальчики из класса б все футболисты из класса в все пловцы Выбери верные утверждения

Математика
Рассмотри схему прямоугольник обозначают школьников в одном классе мальчики из класса б все футболисты из класса в все пловцы Выбери верные утверждения
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Гость:
Ты правильно выбрал шурпупуршуп
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