Сколько кг едкого натра нужно добавить в 1000л воды, чтобы получить 33% раствор гидро??сида натрия?

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2Na+2H2O=2NaOH+H2 Обозначим через х массу NaOH в растворе. тогда получим уравнение: 0.33=х1000+х . Решая его получим х=492.5г Вычисляем количество вещества NaOH n=492.5г40гмоль=12.3моль Из уравнения видно, что п(NaOH)=n(Na)=12.3моль отсюда масса натрия будет равна : 12.3моль*40гмоль=283.2г или 0.2832кг Ответ: m(Na)=0.283кг