{х-2у=4 {3х-4у=7 решите систему уравнения с помощью метода подстановки
Алгебра
{х-2у=4 {3х-4у=7 решите систему уравнения с помощью метода подстановки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=4+2у 12+6y-4у=7 х=4+2у 2у=-5 х=4+2у у=-5/2 х=4-5=-1 у=-5/2
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