4 предложения о синонимах
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4 предложения о синонимах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Папа , знаешь ли ты что такое синонимы? 2) Дети, сегодня мы пройдём тему под названием "синонимы" 3) Ой, глянь, какой он толстый, а тот худой. 4) Сегодня холодно, а завтра жарко. 5) Записали синонимы? 6) Я хочу белого кота, хотя чёрный тоже красивый.
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