4 предложения о синонимах

Гость: Гость:

1) Папа , знаешь ли ты что такое синонимы? 2) Дети, сегодня мы пройдём тему под названием "синонимы" 3) Ой, глянь, какой он толстый, а тот худой. 4) Сегодня холодно, а завтра жарко. 5) Записали синонимы? 6) Я хочу белого кота, хотя чёрный тоже красивый.