Изложение по плану 1) Вступление 2)Гонщие выслидили зайца 3)Основная часть 4)Заяц пр??пал 5)Не выдавай меня 6)Заключение 7Охотник пощадил зайца

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Изложение по плану 1) Вступление 2)Гонщие выслидили зайца 3)Основная часть 4)Заяц пр??пал 5)Не выдавай меня 6)Заключение 7Охотник пощадил зайца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было это зимой . Я мои напарники и гонщие псы наши высидили зайца.Мы мчались за псами до вечера вдруг услышали шорох за древом вдруг в снегупоявилась дыра . МЫ поняли сразу что дыра озночала пропажу зайца . Но вдруг самый главный охотник увидел зайца и пошол один он уведел семью зайца 3 зайчона мама зайка и папа заяц . Охтник подумал ведь у него тоже есть семья и пощадил зайца .
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