Помогите пожалуйста, А. С. Пушкин "Зимнее утро" Какова роль художественных средс??в в создании картины зимнее утро? Заранее спасибо
Литература
Помогите пожалуйста, А. С. Пушкин "Зимнее утро" Какова роль художественных средс??в в создании картины зимнее утро? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приукрашение обстановки
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