Помогите пожалуйста, А. С. Пушкин "Зимнее утро" Какова роль художественных средс??в в создании картины зимнее утро? Заранее спасибо

Литература
Помогите пожалуйста, А. С. Пушкин "Зимнее утро" Какова роль художественных средс??в в создании картины зимнее утро? Заранее спасибо
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Гость:
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