Помогите пожалуйста, А. С. Пушкин "Зимнее утро" Какова роль художественных средс??в в создании картины зимнее утро? Заранее спасибо

Литература

Помогите пожалуйста, А. С. Пушкин "Зимнее утро" Какова роль художественных средс??в в создании картины зимнее утро? Заранее спасибо

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