модуль 5х + 3 меньше либо равен модуля 2х - 1, помогите решить

Алгебра
модуль 5х + 3 меньше либо равен модуля 2х - 1, помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+3=2х+1 |5х+3|=|2х+1| х=1,5
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