Choose the corect words

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Choose the corect words
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Saw 3. Was 4. Was going 5. Were passing 6. Noticed 7. Sat 8. Stopped 9. Was driving 10. Stopped
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