У дома кролика обнаружили 56 кошачьих следов а следов ботинок 22го размера в 2 раза меньше следов неизвестного существа было обнаружено на 24 больше чем кошачьих сколько всего следов возле дома кролика обнаружили колобки
Математика
У дома кролика обнаружили 56 кошачьих следов а следов ботинок 22го размера в 2 раза меньше следов неизвестного существа было обнаружено на 24 больше чем кошачьих сколько всего следов возле дома кролика обнаружили колобки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 кошачьих, +28 ботинок, +80 неизвестных= 164
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольника 7см.Найди его периметр, если ширина прямоугольника составл??ет 1/4 часть его длины.
Русский язык
Изложение по плану 1) Вступление 2)Гонщие выслидили зайца 3)Основная часть 4)Заяц пр??пал 5)Не выдавай меня 6)Заключение 7Охотник пощадил зайца
География
Английский язык