У дома кролика обнаружили 56 кошачьих следов а следов ботинок 22го размера в 2 раза меньше следов неизвестного существа было обнаружено на 24 больше чем кошачьих сколько всего следов возле дома кролика обнаружили колобки

Математика
У дома кролика обнаружили 56 кошачьих следов а следов ботинок 22го размера в 2 раза меньше следов неизвестного существа было обнаружено на 24 больше чем кошачьих сколько всего следов возле дома кролика обнаружили колобки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 кошачьих, +28 ботинок, +80 неизвестных= 164
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