Какое строение имеет кисть? приведите примеры растений с соцветием кисть.

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Кисть (лат. bótrys) — простое соцветие, у которого на вытянутой главной оси расположены отдельные цветки на цветоножках примерно одинаковой длины. Кисть характерна для черёмухи, сурепки, люпина и других капустных. У некоторых растений цветки расположены с одной стороны оси, то есть образуется односторонняя кисть (например, ландыш майский).Внешний вид кисти может сильно изменяться: она бывает фрондозной (фиалка трёхцветная), брактеозной (черёмуха), фрондозно-брактеозной (иван-чай), голой (сурепка обыкновенная), открытой (гиацинт) и закрытой (колокольчик персиколистный), многоцветковой (вероника) и одноцветковой (горох посевной).