Какие уроки дают людям русские народные сказки?

Гость: Гость:

1) За внешне неправдоподобными сказочными сюжетами ясно видится реальная русская история, полная славы и драматизма (память о героях не только в былинном эпосе, но и в русских народных сказках) . 2) Сказки учат нравственности: любить и уважать своих родителей (например, дочь ради отца идет в лес в лютые морозы «Морозко») . 3) Русские сказки учат детей тому, что «один в поле не воин» . Каким бы ни был сильным Иван, ему кто-то да помогает. То мать или отец советом; друзья помощью; слабый старик мудростью; волшебные предметы и т. д. 4) Богат язык сказок, читая их детям, мы обогащаем и их язык. Ребенок учится мыслить образами. 5) развивают память ребенка, логическое мышление и речь. Ребёнок, пересказывая сказку, понимает, что в рассказе должно быть начало, основная часть и концовка. Поэтому русская народная сказка – явление в мировой культуре уникальное, свидетельствующее о большом таланте и мастерстве ее создателей.