Какие утверждения верны какие нет: все квадраты являются прямоугольниками? некот??рые прямоугольники являются квадратами? каждый прямоугольник является четырехугольником?

Математика

Какие утверждения верны какие нет: все квадраты являются прямоугольниками? некот??рые прямоугольники являются квадратами? каждый прямоугольник является четырехугольником?

Автор: Гость