Какие утверждения верны какие нет: все квадраты являются прямоугольниками? некот??рые прямоугольники являются квадратами? каждый прямоугольник является четырехугольником?

Математика
Какие утверждения верны какие нет: все квадраты являются прямоугольниками? некот??рые прямоугольники являются квадратами? каждый прямоугольник является четырехугольником?
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Гость:
Абсолютно все верны)))))
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