С помощью дополнительных источников информации подготовьте сообщение об одном и?? путешествий древности финикийцев и Средневековья. Кратко и не с копировано с интернета Даю 30 баллов
География
С помощью дополнительных источников информации подготовьте сообщение об одном и?? путешествий древности финикийцев и Средневековья. Кратко и не с копировано с интернета Даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путешествие Магеллана. Фернан Магеллан - португальский мореплаватель. Во главе испанской морской экспедиции с 1519 года по 1521 год совершил первое кругосветное путешествие. Оно доказало шарообразность нашей планеты, единство Мирового океана. Магеллан был убит в стычке с азиатами в 1521 году. В 1522 году вернулся из экспедиции всего один корабль из пяти.
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