Какие вещества имеются в воде чтобы способстваволи для роста и развития растения

Окружающий мир
Какие вещества имеются в воде чтобы способстваволи для роста и развития растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фитогормоны (ауксины, гиббереллины, кинины), а также соединения негормональной природы (некоторые фенолы, производные мочевины и др.). фз вроде так 
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