Какие вещественные и письменные памятники рассказывают о жизни простых людей Египта?

История
Какие вещественные и письменные памятники рассказывают о жизни простых людей Египта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказывают о том что египтяне занимались строительством пирамид,гробниц, занимались исскуством гляняных изделий
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