Какие виды бабочек существуют во всем мире?

Окружающий мир
Какие виды бабочек существуют во всем мире?
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Белянки Капустница  Лимонница  Белянка горошковая  Репная белянка  Белянка-зеленушка  Белянка рапсовая   Белянка альпийская Боярышница Коконопряды  Коконопряд сибирский Коконопряд кольчатый Коконопряд сосновый Голубянки Пестрянки Волнянки Адмирал Павлиний глаз  Бархатница  Толстоголовка  Махаон  Морфо Пелеида Кавалеры  Крапивница  Монарх  Мертвая голова  Перламутровка Шашечница Желтушка луговая  Сенница обыкновенная Чернушка
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