Какие водоросли являются активными санитарами

Биология
Какие водоросли являются активными санитарами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создавая различные биологические системы очистки сточных вод, биологи и экологи обратили внимание на то, что микроводоросли являются своеобразными санитарами. В природе их насчитывается почти двести видов. В основном они разделяются на три группы холодолюбивые (диатомовые) , теплолюбивые (зеленые) и жарколюбивые (сине-зеленые) . Ученые составили особый «букет» из диатомовых, зеленых и сине-зеленых микроводорослей и использовали его для биологической очистки сточных вод. Результаты эксперимента превзошли все ожидания: вода в прудах, где очищались стоки поселка, через восемь суток не уступала по чистоте колодезной.
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