Какие выводы вытекают из явления диффузии?

Физика
Какие выводы вытекают из явления диффузии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю,правильно-ли я понял вопрос!  Объём; В некоторых ситуациях одно из веществ уже имеет выравненную концентрацию и говорят о диффузии одного вещества в другом. Перенос вещества происходит  из области с высокой концентрации в область с низкой. Расстояние; Расстояние проходимое этим веществом, пропорциональны квадратному корню времени диффузии. В каждый данный момент времени ускорение бруновской частицы зависит от числа молекул в единице объёма среды. 

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