Какие здесь восклицательные предложения В большом магазиневесенний базар Бежим, Дениска Там квас продают шипучий Музыка играет Бежим

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Какие здесь восклицательные предложения В большом магазиневесенний базар Бежим, Дениска Там квас продают шипучий Музыка играет Бежим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка играет. бежим!
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