Привет, даю 16 баллов тому, кто поможет!!!!! Заранее спасибо!!! как вычислить длину ? Длина отрезка AB- 6 см. Вычисли длины отрезков которые составляют 1/6, 5/6, 1/4, 3/4, 1/12, 5/12, 3/12, 7/6, 5/4. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я В...
Математика
Привет, даю 16 баллов тому, кто поможет!!!!! Заранее спасибо!!! как вычислить длину ? Длина отрезка AB- 6 см. Вычисли длины отрезков которые составляют 1/6, 5/6, 1/4, 3/4, 1/12, 5/12, 3/12, 7/6, 5/4. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я ВАС ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри. Рисуешь отрезок AB равный 6 см. Дальше делишь этот отрезок на столько частей сколько в ЗНАМЕНАТЕЛИ, то есть 1/4 значит на 4, 3/4 значит на 4, 1/12 значит на 12, 5/12 значит на 12 и т.д В итоге у тебя должно получится 9 отрезков (по задаче). А ЧИСЛИТЕЛЬ закрашиваешь столько частей сколько тебе необходимо , допустим в 1/4 заштриховываешь 1 часть, в 3/4 заштриховываешь 3 части, в 1/12 заштриховываешь 1 часть, 5/12 заштриховываешь 5 частей , и т.д. В итоге у тебя должно получиться 9 ОДИНАКОВЫХ ПО ДЛИНЕ ОТРЕЗКОВ - 6см и с заданным условием, где я объяснил выше. Не за что)
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