Закончите предложение. клетки многоклеточных животных получают все необходимые ??ещества из
Биология
Закончите предложение. клетки многоклеточных животных получают все необходимые ??ещества из
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки многоклеточных животных получают все необходимые для жизни вещества из омывающей их тканевой жидкости
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