Написать стих на темму дружба,любовь,мир. спасибо!

Литература
Написать стих на темму дружба,любовь,мир. спасибо!
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Гость:
Люби дружить с ним люби его  мир всё сделает за тебя
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