Срочно нужно решить 3 уравнения умоляю буду очень благодарен+ дам 10 балов: 1.Развя??ите уравнение: (5+x)(4-x)-(4+x)(3-x)=2-x 2.Развяжите уравнение: -2x(3+x)+x(2x-3)=-6(2x+1)

Алгебра

Срочно нужно решить 3 уравнения умоляю буду очень благодарен+ дам 10 балов: 1.Развя??ите уравнение: (5+x)(4-x)-(4+x)(3-x)=2-x 2.Развяжите уравнение: -2x(3+x)+x(2x-3)=-6(2x+1)

Автор: Гость