Срочно нужно решить 3 уравнения умоляю буду очень благодарен+ дам 10 балов: 1.Развя??ите уравнение: (5+x)(4-x)-(4+x)(3-x)=2-x 2.Развяжите уравнение: -2x(3+x)+x(2x-3)=-6(2x+1)
Алгебра
Срочно нужно решить 3 уравнения умоляю буду очень благодарен+ дам 10 балов: 1.Развя??ите уравнение: (5+x)(4-x)-(4+x)(3-x)=2-x 2.Развяжите уравнение: -2x(3+x)+x(2x-3)=-6(2x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(20-5х+4х-х^)-(12-4х+3х-х^)=2-х 20-5х+4х-х"-12+4х-3х+х"-2+х=0 х+6=0 х=-6 2)-6х-2х"+2х"-3х+12х+6=0 3х+6=0 3х=-6 х=-2 "-это если что квадрат
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