Сочинение ЭССЕ на тему человек развивается в обществе

Обществознание
Сочинение ЭССЕ на тему человек развивается в обществе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек развивается в обществе из-за того что узнает что-то новое , полезное.
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