Пмогите ударение (чистая чистый чистое чистые чудесная чудесный чудесные чудесное прекрасная прекрасный прекрасное прекрасные свежый свежая свежие синяя синий синее)

Русский язык
Пмогите ударение (чистая чистый чистое чистые чудесная чудесный чудесные чудесное прекрасная прекрасный прекрасное прекрасные свежый свежая свежие синяя синий синее)
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