В предложениях №1-3 поместите причастные обороты перед определяемым существительным , а в №4-6 - после . 1.Росшие незабудки у ручья уже зацвели . 2.Показавшиеся солнце из-за туч ярко светило лес и поляну . 3.Появившиеся почки н...

Русский язык

В предложениях №1-3 поместите причастные обороты перед определяемым существительным , а в №4-6 - после . 1.Росшие незабудки у ручья уже зацвели . 2.Показавшиеся солнце из-за туч ярко светило лес и поляну . 3.Появившиеся почки на деревьях говорили о наступающей весне. 4. На пристане толпились ожидающие пассажири посадки на катер . 5.Молчаливо стоят одетые берёзы и клёны листвой 6.Широко разливаются наполняемые реки талой водой

Автор: Гость