В предложениях №1-3 поместите причастные обороты перед определяемым существительным , а в №4-6 - после . 1.Росшие незабудки у ручья уже зацвели . 2.Показавшиеся солнце из-за туч ярко светило лес и поляну . 3.Появившиеся почки н...
Русский язык
В предложениях №1-3 поместите причастные обороты перед определяемым существительным , а в №4-6 - после . 1.Росшие незабудки у ручья уже зацвели . 2.Показавшиеся солнце из-за туч ярко светило лес и поляну . 3.Появившиеся почки на деревьях говорили о наступающей весне. 4. На пристане толпились ожидающие пассажири посадки на катер . 5.Молчаливо стоят одетые берёзы и клёны листвой 6.Широко разливаются наполняемые реки талой водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Незабудки,россшие у ручья,уже зацвели. 2.Показавшееся из-за туч солнце,ярко осветило лес и поляну. 3.Почки,появившиеся на деревьях,говорили о наступающей весне. 4.На пристани толпились пассажиры,ожидающие посадки на катер. 5.Одетые березой и кленом листвой,стоят молчаливо.
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