Характеристики звуков слова Великая
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Характеристики звуков слова Великая
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Великая (7 бук., 8зв..) В-[в']- согл, тв, зв, парн,. Е-[и]- гласная безуд.. Л-[ль']- согл, мягк., зв., непарн.. И-[и]-гласная, ударная. К-[к]- согл., тв., глух., парн.. А-[a]-гласная безуд. Я-[йа]- гл., безуд
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