Какая начальная форма у слого желтеешь

Русский язык
Какая начальная форма у слого желтеешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтеть..... ..........
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