Выделить в стихотворении Лермонтова Уваровой средства художественной выразител??ности (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении). М.Ю.Лермонтов. Уваровой. Вы мне однажды говорили, Что не привыкли в свете жить: Не спорю ...

Литература

Выделить в стихотворении Лермонтова Уваровой средства художественной выразител??ности (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении). М.Ю.Лермонтов. Уваровой. Вы мне однажды говорили, Что не привыкли в свете жить: Не спорю в этом;— но не вы ли Себя заставили любить? Всё, что привычкою другие Приобретают — вы душой; И что у них слова пустые, То не обман у вас одной!

Автор: Гость