Выделить в стихотворении Лермонтова Уваровой средства художественной выразител??ности (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении). М.Ю.Лермонтов. Уваровой. Вы мне однажды говорили, Что не привыкли в свете жить: Не спорю ...
Литература
Выделить в стихотворении Лермонтова Уваровой средства художественной выразител??ности (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении). М.Ю.Лермонтов. Уваровой. Вы мне однажды говорили, Что не привыкли в свете жить: Не спорю в этом;— но не вы ли Себя заставили любить? Всё, что привычкою другие Приобретают — вы душой; И что у них слова пустые, То не обман у вас одной!
Ответ(ы) на вопрос:
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Эпитеты :пустые(слова) Сравнения:нет Олицетворения:Преобретают
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