Коротенькую сказку на тему "путешествие в страну хороших девочек" ничего в голову не лезет помогите)))
Литература
Коротенькую сказку на тему "путешествие в страну хороших девочек" ничего в голову не лезет помогите)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Путешествие в страну - хороших девочек." Однажды, мне приснился сон, как я вдруг попала в невиданную страну. Были там только одни девочки. Даже не плохие, вроде трудолюбивые, добрые, послушные. Подошла я к одной девочке которую зовут (Придумай любое, женское имя). - Привет. А можешь сказать где я? - спросила я у (имя) - Привет. Да, конечно могу! Ты в стране "Хороших девочек"! И я могу показать как быть хорошей! - Ну, давай. - ответила я. (Имя) показала мне страну, и познакомила с очень хорошими девочками, которыми гордилась вся страна.
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