Коротенькую сказку на тему "путешествие в страну хороших девочек" ничего в голову не лезет помогите)))

Гость: Гость:

"Путешествие в страну - хороших девочек." Однажды, мне приснился сон, как я вдруг попала в невиданную страну. Были там только одни девочки. Даже не плохие, вроде трудолюбивые, добрые, послушные. Подошла я к одной девочке которую зовут (Придумай любое, женское имя). - Привет. А можешь сказать где я? - спросила я у (имя) - Привет. Да, конечно могу! Ты в стране "Хороших девочек"! И я могу показать как быть хорошей! - Ну, давай. - ответила я. (Имя) показала мне страну, и познакомила с очень хорошими девочками, которыми гордилась вся страна.