Дремлет чуткий камыш.Тишь-безлюдье вокруг.Чуть приметна тропинка росистая.Куст з??денешь плечом - на лицо тебя вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Задание Обрати внимание на причины употребления мягкого знака в словах пос...
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Дремлет чуткий камыш.Тишь-безлюдье вокруг.Чуть приметна тропинка росистая.Куст з??денешь плечом - на лицо тебя вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Задание Обрати внимание на причины употребления мягкого знака в словах после шипящих. После записи текста укажи их над словами. Выпиши два слова, в которых звуков больше,чем букв. Разбери их по составу Произведи синтаксический разбор первого предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что делает) дремлет, (что) камыш ,камыш (какой) чуткий .тебя и приметна
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