Дремлет чуткий камыш.Тишь-безлюдье вокруг.Чуть приметна тропинка росистая.Куст з??денешь плечом - на лицо тебя вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Задание Обрати внимание на причины употребления мягкого знака в словах пос...

Русский язык

Дремлет чуткий камыш.Тишь-безлюдье вокруг.Чуть приметна тропинка росистая.Куст з??денешь плечом - на лицо тебя вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Задание Обрати внимание на причины употребления мягкого знака в словах после шипящих. После записи текста укажи их над словами. Выпиши два слова, в которых звуков больше,чем букв. Разбери их по составу Произведи синтаксический разбор первого предложения.

Автор: Гость