Сделать ОВР H2S+H2SO4=SO2+S=H2O Zn+HNO3=N2+Zn(NO3)2+H2O AL+BaCO3=BaO+C+AL2O3 AL+H2SO4=S+AL2(SO4)3+H2O HNO3+HI (Йод)=HI(Йод)O+NO2+H2o
Химия
Сделать ОВР H2S+H2SO4=SO2+S=H2O Zn+HNO3=N2+Zn(NO3)2+H2O AL+BaCO3=BaO+C+AL2O3 AL+H2SO4=S+AL2(SO4)3+H2O HNO3+HI (Йод)=HI(Йод)O+NO2+H2o
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, так:H2S(-2) + H2S(+6)O4 = 2H2O + S(+4)O2 + s(0)S(-2) - 2e = S(0) окисление/восстановительS(+6) + 2e = S(+4) восстановление/окислитель 5Zn + 12HNO3 = 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2OZn - 2e = Zn(+2) восстановитель окисляется 2N(+5) + 10e = N2(0) окислитель восстанавливается 2Al+ 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 Al0 - 3е = Al+3 окисляется, восстановитель2H+ + 2е = 2H0 восстанавливается, окислитель HI + 6HNO3 = HIO3 + 6NO2 + 3H2OI(-1) - 6e = I окисление, восстановитель N(+5) + 1e = N восстановление, окислитель
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