Выразите в дециметрах. а)1м б)43м в)1км г)17км д)30см е)9700см
Математика
Выразите в дециметрах. а)1м б)43м в)1км г)17км д)30см е)9700см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 10дм б)430дм в)100дм г)1700дм д)3дм е)970дм
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