Какие знаки препинания необходимо поставить при вводном предложении: а) запятые б) скобки в) тире Рыбачьи лодки с трудом отмечаемые глазом такими они казались маленькими неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега

Русский язык

Какие знаки препинания необходимо поставить при вводном предложении: а) запятые б) скобки в) тире Рыбачьи лодки с трудом отмечаемые глазом такими они казались маленькими неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега

Автор: Гость