Какие знаки препинания необходимо поставить при вводном предложении: а) запятые б) скобки в) тире Рыбачьи лодки с трудом отмечаемые глазом такими они казались маленькими неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега
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Какие знаки препинания необходимо поставить при вводном предложении: а) запятые б) скобки в) тире Рыбачьи лодки с трудом отмечаемые глазом такими они казались маленькими неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)запятыми...........
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