Сколько минут в 4 целых две третьих часа
Математика
Сколько минут в 4 целых две третьих часа
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4 2/3*60 = 280 минут Ответ: 280 минут
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