Составьте и запишите план рассказа о Великой Отечественной войне

Гость: Гость:

1936-1937г. -возник военный блок Германия-Италия-Япония. 23 августа 1939г. наркомом ин. дел СССР Молотовым и Риббентропом был подписан "пакт Молотова-Риббентропа" о ненападении сроком на 10 лет. 18 декабря 1940г. Гитлер подписал план "Барбаросса"-план войны германии против СССР. Планировалось с помощью танковых ударов в 3-х направлениях прорвать фронт совет. войск. Война должна была длиться 2 мес. 22июня 1941г. Германия без предупреждения напала на СССР. Германия осуществила наступление в 3-х направлениях: "Север"-в сторону Ленинграда, "Центр"-в сторону Москвы, "Юг"-в сторону Киева. 1943г. -год большого перелома в ВОВ. 8 мая 1945г. был подписан акт о капитуляции Германии.