ПЕРЕВЕДИТЕ НА ФРАНЦ, МОЛЮ Может быть, ты хочешь эклеры? -Нет, я худею. -Реши уже, чего ты все-таки хочешь!

Французский язык

ПЕРЕВЕДИТЕ НА ФРАНЦ, МОЛЮ Может быть, ты хочешь эклеры? -Нет, я худею. -Реши уже, чего ты все-таки хочешь!

Автор: Гость