ПЕРЕВЕДИТЕ НА ФРАНЦ, МОЛЮ Может быть, ты хочешь эклеры? -Нет, я худею. -Реши уже, чего ты все-таки хочешь!
Французский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ НА ФРАНЦ, МОЛЮ Может быть, ты хочешь эклеры? -Нет, я худею. -Реши уже, чего ты все-таки хочешь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Peut-être que vous voulez, sinon je perdre du poids Alors vous avez décidé ce que vous voulez?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Математика
Математика
За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч