Составить и Записать текст из трех четырех предложений на тему цветы Надо беречь

Литература
Составить и Записать текст из трех четырех предложений на тему цветы Надо беречь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри в 1 предложение должно быть 2 предложения. и на свою фонтазию придумай 4 предложения. но главное в 4 приложениях будет 8 предложений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения (5√3)^2 ÷45
Ответить
Математика
За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч
Ответить
Алгебра
Катер отправился в путь в 10 утра прошел 8 км против течения реки сделал остановку на один час после этого он прошёл ещё 30 км по течению и прибыл ...
Ответить
Алгебра
Записать число в стандартном виде 0,00049 срочноб
Ответить
Математика
Помогите составить задачу по выражению 143,8-26,15•3
Ответить