Составить и Записать текст из трех четырех предложений на тему цветы Надо беречь
Литература
Составить и Записать текст из трех четырех предложений на тему цветы Надо беречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри в 1 предложение должно быть 2 предложения. и на свою фонтазию придумай 4 предложения. но главное в 4 приложениях будет 8 предложений
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