Катер отправился в путь в 10 утра прошел 8 км против течения реки сделал остановку на один час после этого он прошёл ещё 30 км по течению и прибыл в пункт назначения в 13 часов найдите собственную скорость катера если скорость ...

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Катер отправился в путь в 10 утра прошел 8 км против течения реки сделал остановку на один час после этого он прошёл ещё 30 км по течению и прибыл в пункт назначения в 13 часов найдите собственную скорость катера если скорость течения реки два километра в час.СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость