Катер отправился в путь в 10 утра прошел 8 км против течения реки сделал остановку на один час после этого он прошёл ещё 30 км по течению и прибыл в пункт назначения в 13 часов найдите собственную скорость катера если скорость ...

Алгебра
Катер отправился в путь в 10 утра прошел 8 км против течения реки сделал остановку на один час после этого он прошёл ещё 30 км по течению и прибыл в пункт назначения в 13 часов найдите собственную скорость катера если скорость течения реки два километра в час.СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - скорость катера x-2 - скорость против течения x+2 - скорость по течению 8 км против течения прошел за часов 30 км по течению прошел за часов Поскольку при собственной скорости 1 км/ч катер не смог бы плыть против течения, то исключаем первый ответ. Ответ: Собственная скорость катера 18 км/ч.
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