КАК МНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАПИСАНО О МАМЕ,СЕМЬЕ,РОДИТЕЛЯХ.КАК ТЫ ДУМАЕШЬ ПОЧЕМУ?
Литература
КАК МНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАПИСАНО О МАМЕ,СЕМЬЕ,РОДИТЕЛЯХ.КАК ТЫ ДУМАЕШЬ ПОЧЕМУ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что семья это место где ты живешь, там где тебя любят, скорее всего, авторы хотят передать Любовь к дому, родителям и семье.
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