Упростите выражение: а) -0,2(2х-1)+4,2·(0,5х-8х) б) -(в+2п-7)-(-2в-5п+8)
Алгебра
Упростите выражение: а) -0,2(2х-1)+4,2·(0,5х-8х) б) -(в+2п-7)-(-2в-5п+8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -0,4x+0,2+2,1x-33,6=1,7x-33,4 б)-В-2П+7+2В+5П-8=В+3П-1
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