Кто делал проект по математике задачи расчёты по теме. затраты времени на занятия в школе по дням недели,в том числе и на дополнительные Занятия, кружки секции и т.п примерно как делать скиньте сылку.
Математика
Кто делал проект по математике задачи расчёты по теме. затраты времени на занятия в школе по дням недели,в том числе и на дополнительные Занятия, кружки секции и т.п примерно как делать скиньте сылку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты должен рассчитать время, создать таблицу, всё в ней расписать и поставить для себя вопрос, далее решить её. Например: "При условии что занятия в школе кончаются в 15:00, а кружок начинается в 16:05, расчитай, сколько времени занимает дорога на кружок." Как-то так...
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