Звукобуквенный анализ слова рыбной
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Звукобуквенный анализ слова рыбной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбной [р ы б н о й ] р [р]-сонласная, твердая, звонкая; ы [ы]-гласная, ударная; б [б]-согласная, твердая, звонкая; н [н]-согласная, твердая, звонкая; о [о]-гласная, безударная; й [й]-согласная, мягкая, звонкая; _________ 6 букв, 6 звуков.
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