Переводите, пожалуйста.

Гость: Гость:

"Меги ушла," сказала она. "Коты часто уходят надолго." Я вышел на улицу и позвал Меги. Потом я положил немного еды в её миску. Но она всё равно не пришла домой. Я позвонил Нише: "Я знаю, что это сообщение не от друга". сказал я. "Откуда?" спросила она. "Потому что мы не используем полные слова, когда переписываемся. Кто-то украл нашего кота." "Кто?" спросила она. "Не знаю," ответил я. "Норм я собираюсь это выяснить."