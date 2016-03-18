Составить программу для паскаля

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Составить программу для паскаля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin   var a,b,x,fx:real;   Write('Введите a b x: '); Read(a,b,x);   if x>=2 then fx:=a+b*sqr(tan(x))   else fx:=ln(abs(x/(a+b)));   Writeln('y=',cos(fx)) end. Тестовые решения: Введите a b x: 3.5 2.18 4.7 y=0.486472312761788 Введите a b x: -3 8.15 0.035 y=0.275408828695224
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