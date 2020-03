Составить программу для паскаля

Гость: Гость:

// PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin var a,b,x,fx:real; Write('Введите a b x: '); Read(a,b,x); if x>=2 then fx:=a+b*sqr(tan(x)) else fx:=ln(abs(x/(a+b))); Writeln('y=',cos(fx)) end. Тестовые решения: Введите a b x: 3.5 2.18 4.7 y=0.486472312761788 Введите a b x: -3 8.15 0.035 y=0.275408828695224