Это правда что 2+2=5?

Гость: Гость:

Нашёл вот это: 2*2=5 Док-во: то есть 4=5 25 - 45 = 16 - 36 Далее прибавим (9/2)^2 ко обеим частям ур-ия: 25 - 45 + (9/2)^2 = 16 - 36 + (9/2)^2 5^2 - (2*5*9)/2 + (9/2)^2 = 4^2 - (2*4*9)/2 + (9/2)^2 (5-9/2)^2 = (4-9/2)^2, обе части положительны, можно извлечь квадратный корень 5 - 9/2 = 4 - 9/2 Далее прибавим 9/2 ко обеим частям ур-ия: 5 = 4 что и требовалось доказать Следовательно 2*2 = 5 2+2=5 Доказательство: Пyсть 2+2=5. 2*1 + 2*1 = 5*1 Распишем 1, как частное pавных чисел: 1 = (5-5)/(5-5) Тогда: 2*(5-5)/(5-5) + 2*(5-5)/(5-5) = 5*(5-5)/(5-5) Умножим левyю и пpавyю части на (5-5), тогда: 2*(5-5) + 2*(5-5) = 5*(5-5) Отсюда: 0 + 0 = 0 Что и требовалось доказать!!!