Периметр квадрата вписанного в окружность, равен 28 см. Найдите периметр правильного шестиугольника, вписанного в эту же окружность. Помогите мне!:(

Геометрия

Периметр квадрата вписанного в окружность, равен 28 см. Найдите периметр правильного шестиугольника, вписанного в эту же окружность. Помогите мне!:(

Автор: Гость