Периметр квадрата вписанного в окружность, равен 28 см. Найдите периметр правильного шестиугольника, вписанного в эту же окружность. Помогите мне!:(

Геометрия
Периметр квадрата вписанного в окружность, равен 28 см. Найдите периметр правильного шестиугольника, вписанного в эту же окружность. Помогите мне!:(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата равно 28/4=7 диагонал квадрата равно диаметр круга => 7корень2 А сторона шестиугольника равно радиус круга периметр шестиуголника равно 6R ili 3D => 3*7корень 2= 21корень 2
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