Найдите частное800:200;693:231;888:444;624:156;972:108;612:306;848:106;951:317;900:300
Математика
Найдите частное800:200;693:231;888:444;624:156;972:108;612:306;848:106;951:317;900:300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800:200=4; 693:231=3; 888:444=2; 624:156=4; 972:108=9; 612:306=2; 848:106=8; 951:317=3; 900:300=3
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